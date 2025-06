Falta de creches no concelho de Benavente continua a deixar famílias em lista de espera

A falta de resposta no acesso a creches no concelho de Benavente continua a ser uma realidade para dezenas de famílias, sobretudo em Samora Correia, onde a abertura de uma nova creche no início do ano lectivo de 2024 não resolveu o problema de fundo. A escassez de vagas tem obrigado muitos pais a procurar alternativas noutros concelhos ou a recorrer a amas particulares, com custos difíceis de suportar.

O executivo municipal reconhece o défice de creches no território e aponta responsabilidades ao Estado central. Segundo o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), está pronto um projecto para a instalação de uma nova creche em Samora Correia, com capacidade para cerca de 200 crianças. A autarquia desenvolveu o projecto, mas o mesmo continua pendente da sensibilidade do governo, pois, segundo salienta o autarca, o valor de referência para a construção de novas creches está fixado em 4 mil euros por utente, um montante bem abaixo do custo desta infraestrutura que é de cerca de 20 mil euros por utente.

“Não é possível continuar com estas condições de financiamento”, afirma Carlos Coutinho, que considera insustentável pedir às IPSS do concelho, entidades responsáveis pela gestão das creches, que suportem 80% dos custos das novas infraestruturas. O autarca recorda que a câmara tem assumido os encargos exigidos às IPSS em anteriores equipamentos, mas alerta que, nesta fase, é necessária uma resposta concreta do novo Governo para garantir o financiamento para novas creches.

Em paralelo com o projecto de Samora Correia, está identificada a possibilidade de investimentos a realizar na creche de Benavente, aproveitando os terrenos da Urbanização Quinta de São Vicente. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) manifestou intenção em adquirir aquele loteamento para construir habitações. No entanto, a autarquia pretende replicar o edifício existente da creche e acrescentar um segundo. Para a concretização deste investimento está subjacente uma troca das áreas de cedência, que se estendem ao longo da Estrada Nacional 118, por áreas verdes adjacentes à actual creche.

“O nosso trabalho está feito, mas é preciso garantir os meios financeiros para dar esta resposta que é urgente e absolutamente necessária”, sublinha o presidente da câmara, acrescentando que o município investiu cerca de 200 mil euros no projecto de Samora Correia e está preparado para continuar a comparticipar os encargos, desde que existam condições mais favoráveis. A Câmara de Benavente garante que irá solicitar uma reunião com a tutela para insistir na urgência da situação, considerando que é crucial rever o actual modelo de financiamento da Segurança Social.