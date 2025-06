partilhe no Facebook

Inauguradas obras de ampliação do Estádio Municipal de Almeirim

As obras de ampliação do Estádio Municipal de Almeirim foram inauguradas no sábado, 14 de Junho, pelo presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro (PS), e pelo presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, Joaquim Catalão (PS). A intervenção permitiu disponibilizar espaços para sede de clubes locais, salas de reuniões e bar de apoio ao equipamento.

“Um momento muito feliz. Foi uma década de trabalho. Entregámos hoje as sedes a mais de duas dezenas de clubes/secções. Bom trabalho todos”, publicou nas redes sociais Pedro Ribeiro, agora também candidato socialista à Câmara de Santarém.