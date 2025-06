Vila Franca de Xira distinguida com certificação de boas práticas na área da Juventude

A Câmara de Vila Franca de Xira foi reconhecida com o diploma de “boa prática municipal certificada” no âmbito do V Encontro Nacional de Municípios Amigos da Juventude, promovido pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ). O evento aconteceu sexta-feira, 13 de Junho, em Ílhavo, e destacou o papel das autarquias nas políticas locais para a juventude.

A distinção foi atribuída em reconhecimento pelas políticas municipais direcionadas aos jovens que Vila Franca de Xira tem implementado, com especial enfoque no projecto “Smart Talks”, uma iniciativa integrada no programa “Up2Sucesso!” e cofinanciada por fundos comunitários do Programa Operacional Regional de Lisboa 2030.

O diploma foi entregue ao município por Fernando Vieira, Presidente da FNAJ, e Luís Alves, director da Agência Nacional Erasmus+. Em representação da autarquia, o vereador com o pelouro da juventude, João Pedro Baião, sublinhou o empenho da câmara no envolvimento activo dos jovens nas iniciativas.

“É o reconhecimento do bom trabalho que toda a equipa da câmara tem vindo a desenvolver com a criação e implementação de projectos e políticas em que os jovens são vozes activas e parceiros nos processos”, defendeu, citado pela câmara em comunicado. A distinção surge num momento em que o município se encontra a ultimar o Plano Municipal para a Juventude 2025-2029, recentemente debatido no Conselho Municipal de Juventude e actualmente em fase de consulta pública até 25 de Junho, como O MIRANTE já deu nota.