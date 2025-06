“Caminhada Sem Idade” da Misericórdia de Alhandra proporciona um momento especial

No âmbito das actividades de proximidade e envolvimento familiar, a Misericórdia de Alhandra promoveu a “Caminhada Sem Idade”. Uma iniciativa pensada para promover o convívio, a saúde e, acima de tudo, o reforço dos laços entre os nossos utentes e os seus familiares, que contou com a presença de cerca de 60 familiares. Ao longo do tempo a instituição tem vindo a testemunhar uma dedicação constante por parte das famílias dos utentes, sempre presentes, disponíveis, participativas e profundamente respeitadoras das normas e procedimentos da instituição.

Mais do que uma simples caminhada, esta foi uma manhã cheia de afectos, partilhas e boa disposição, num ambiente que reforça aquilo em que acreditamos: a importância da família no bem-estar físico e emocional dos nossos idosos. “É com enorme gratidão que reconhecemos o papel fundamental que cada família desempenha no dia-a-dia da nossa instituição. A sua colaboração, o respeito mútuo e o carinho com que tratam os seus familiares (e a nossa equipa) são verdadeiramente inspiradores”, refere a técnica superior de educação social, Raquel Estradas.

A todos os que participaram — utentes, familiares e colaboradores — a instituição agradece, fazendo votos para que existam mais momentos assim: simples, mas cheios de significado. De 19 a 22 de junho, a Santa Casa da Misericórdia de Alhandra está presente nas festas da vila de Alhandra, em honra de São João Baptista, contando com a presença de todos para juntos tornarem esta celebração ainda mais especial e memorável.