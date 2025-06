Cartaxo de luto por jovem GNR falecido em acidente

As cerimónias fúnebres de Miguel Fialho realizam-se na manhã de terça-feira, 17 de Junho, na Igreja Paroquial do Cartaxo.

O jovem militar da GNR Miguel Fialho, do Cartaxo, faleceu num despiste do automóvel que conduzia perto de Proença-a-Nova. O acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira, 13 de Junho. O jovem de 28 anos prestava serviço no Subdestacamento Territorial de Alcabideche há menos de um ano e estaria de férias. As cerimónias religiosas iniciam-se às 11h00 de terça-feira, 17 de Junho, na Igreja Paroquial do Cartaxo, seguindo para cremação às 13h00 no crematório de Santarém. Miguel tinha dois irmãos mais novos.