Três suspeitos em prisão preventiva por mais de uma centena de furtos na região

Três dos suspeitos de mais de uma centena de furtos em cemitérios, no interior de veículos e em residências, nos concelhos de Alenquer, Almeirim, Figueira da Foz, Loures, Rio Maior, Santarém e Torres Vedras, ficaram em prisão preventiva após serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial.

As outras duas suspeitas, ambas mulheres, ficaram sujeitas à medida de coacção de apresentações bissemanais às autoridades policiais da sua área de residência.

Os cinco suspeitos, com idades compreendidas entre os 25 e os 33 anos, foram detidos pela GNR nos concelhos de Alenquer e Torres Vedras.

No âmbito de uma investigação que decorreu durante cerca de dois meses, os militares da Guarda deram cumprimento a cinco mandados de detenção e a 23 mandados de busca — quatro domiciliários e 19 não domiciliários — em veículos, terrenos, armazéns e empresas de gestão de resíduos, nos concelhos já referidos.

Durante a operação, foi apreendido material “proveniente dos furtos”: quatro veículos e uma minimoto, 495 euros em numerário, 738 quilogramas de metais não preciosos já processados para venda, 24 estatuetas, duas televisões, um monitor, um equipamento electrónico de jogos, uma máquina fotográfica, um relógio e diversas bases em mármore e granito, resultantes do desmantelamento de estatuetas religiosas.

A GNR apreendeu ainda diversos documentos e facturas relativos à venda de metais preciosos e não preciosos, bem como ferramentas utilizadas no processamento e na prática dos furtos.

Outras quatro pessoas, com idades entre os 20 e os 64 anos, e com antecedentes criminais por crimes semelhantes, foram também constituídas arguidas, a par de uma empresa suspeita de auxílio e receptação dos bens furtados.