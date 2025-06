Apanhado em Arruda dos Vinhos para cumprir pena de prisão

Um homem de 47 anos foi detido pelos militares do Posto Territorial de Arruda dos Vinhos da Guarda Nacional Republicana (GNR), com o reforço da GNR da Castanheira do Ribatejo e o destacamento de intervenção de Lisboa no dia 12 de Junho. O homem tinha para cumprir um mandado de pena de prisão efectiva. Em comunicado a GNR diz que após várias diligências os militares da guarda localizaram o suspeito, sobre o qual pendia um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de três anos e quatro meses de prisão efectiva, pelo crime de resistência e coação contra funcionário. "Na sequência das diligências policiais foi dado cumprimento ao mandado de detenção, tendo o detido sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa", refere a GNR.