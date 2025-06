Câmara dos Jovens de Abrantes apresenta plano de actividades e recebe elogios do executivo

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou, na reunião do executivo de 11 de Junho, o plano de actividades da Câmara dos Jovens, um projecto de participação cívica juvenil que tem vindo a ganhar força no concelho. O presidente da câmara, Manuel Valamatos, destacou a importância da iniciativa, sublinhando a confiança e as boas expectativas que o executivo tem em relação ao envolvimento dos jovens na vida democrática.

O autarca salienta que o projecto permite que os jovens percebam as dificuldades da tomada de decisões e da gestão pública, contribuindo assim para o desenvolvimento de um maior sentido democrático e de responsabilidade no concelho. “Temos de ter capacidade de encaixe. Fazer é difícil, porque haverá sempre alguém a criticar, mas é esse o caminho da participação cívica e é isso que pretendemos com este projecto”, afirmou, apelando aos jovens para envolverem mais colegas e reforçarem a construção de um concelho melhor.

O vereador Vasco Damas, do movimento ALTERNATIVAcom, elogiou a iniciativa e a sua importância para o concelho, reiterando o compromisso do seu movimento com a cidadania activa e a valorização das novas gerações. Também a vereadora Celeste Simão sublinhou a importância de ouvir e valorizar as opiniões dos jovens e defendeu que esse trabalho tem sido feito ao longo dos anos. A vereadora destacou ainda o rigor e empenho com que os jovens construíram o plano de actividades, estruturando as acções por áreas temáticas, prevendo parcerias e definindo a afectação de verbas. Aprovado por unanimidade pelo executivo, o plano de actividades da Câmara dos Jovens tem um orçamento total de 10 mil euros, tendo os jovens já realizado acções fora do orçamento, como a realização, recolha e entrega de desenhos de crianças aos utentes do Centro de Dia de Alvega.