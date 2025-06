Faleceu segundo idoso ferido em incêndio em lar de Salvaterra

Faleceu um segundo idoso que sofreu queimaduras no incêndio ocorrido na noite de 13 de Junho no Lar Adventista para Pessoas Idosas, em Vale Queimado, concelho de Salvaterra de Magos. O homem, de 88 anos, partilhava quarto com o utente cujo falecimento foi noticiado na manhã desta terça-feira, 17 de Junho.

Ambos estavam no quarto onde o incêndio deflagrou, situado no rés-do-chão da ala nova do edifício. Suspeita-se que o fogo tenha tido origem na instalação eléctrica.