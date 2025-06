O grupo empresarial ismaelita Lakhani Group Capital pretende instalar uma lavandaria industrial no Valley Park do Cartaxo para fornecer a cadeia de hotéis que possui em Portugal.

Mais seis lotes vendidos no parque de negócios do Cartaxo

A Lakhani Group Capital, SA, grupo empresarial ismaelita, adquiriu seis lotes no Valley Park, parque de negócios do Cartaxo, onde pretende construir uma lavandaria industrial para fornecer a cadeia de hotéis que possui em Portugal. O grupo empresarial possui diversas participações e investimentos no nosso país.

Com o negócio agora consumado, o Valley Park totaliza 37 lotes já vendidos e escriturados, prevendo-se que durante este mês de Junho avancem as obras de construção das unidades Farma 1000 e Gaspro. Segundo fonte ligada ao Valley Park, estão também em negociação mais 18 lotes na primeira fase de construção do parque.

Recentemente foi aprovado em assembleia geral o Relatório e Contas do Valley Park referente ao exercício de 2024, onde se regista um resultado líquido positivo após impostos no valor de 27.510€ e um EBITA também positivo de 100.838€.