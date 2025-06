Ourém volta a ter programa jovem para natureza e floresta

A Direcção Regional do Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ) vai lançar novos programas jovens de Verão para a natureza e florestas em Ourém. Com os nomes “Floresta viva, Ourém 2025”, “Ourém, floresta protegida 2025” e “Agroal Selvagem” os programas pretendem dar a possibilidade, a jovens entre os 14 e os 18 anos, de passar um Verão de forma diferente, em contacto com a natureza, a aprender e a ajudar a tua comunidade.

O programa visa reforçar a rede de vigilância durante os períodos críticos da época de incêndios; colmatar as “Zonas Sombra” de acordo com o mapa das intervisibilidades dos postos de vigia e dos sistemas de videovigilância florestal; assegurar uma detecção/identificação precisa e célere da ocorrência; confirmar a informação pública de alertas de deteção; melhorar a eficácia e eficiência do dispositivo de vigilância e detenção.

Decorre de 1 de Julho a 1 de Setembro e permite desenvolver competências pessoais, sociais e ambientais, enquanto participam na preservação da natureza. A participação é gratuita e o projecto tem um apoio monetário diário, seguro incluído, e dá ainda direito a certificado de participação. As inscrições já estão abertas e são realizadas em duas fases.