Santarém actualiza valor dos apoios a corporações de bombeiros

As três corporações de bombeiros voluntários do concelho de Santarém – Alcanene, Pernes e Santarém – vão passar a receber este ano um apoio mensal, cada, de 7 mil euros por parte da Câmara Municipal de Santarém. A proposta de actualização do protocolo de cooperação entre o município e as três associações humanitárias foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal. A actualização dos valores tem efeitos retroactivos a Janeiro de 2025.