Unidades de saúde de Pernes e de Santarém recebem viaturas eléctricas

A Câmara de Santarém ofereceu dois automóveis eléctricos à Unidade de Saúde Familiar (USF) Alviela e à Unidade de Cuidados na Comunidade de Santarém. Um investimento de 44 mil euros que constitui uma mais valia para a prestação de cuidados de saúde e apoio à comunidade desenvolvidos por essas estruturas. As chaves dos veículos foram entregues pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e pelo vereador com o pelouro da Saúde, Alfredo Amante. A entrega das viaturas decorre da transferência de competências na área da saúde para as autarquias locais.

FOTOS – CM Santarém