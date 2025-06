Abrantes reforça identidade e união com homenagens no Dia da Cidade

No Dia da Cidade de Abrantes celebraram-se 109 anos de uma terra com muita história e identidade, mas também o compromisso e o serviço de quem diariamente protege e constrói a comunidade. Entre homenagens às forças de segurança e aos trabalhadores municipais que dedicaram décadas ao concelho, ficou claro que Abrantes é, acima de tudo, uma cidade de pessoas unidas em prol do bem comum.

As comemorações oficiais iniciaram-se com o hastear das bandeiras na Praça Raimundo Soares, acto que foi acompanhado da interpretação do Hino Nacional pela Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública.