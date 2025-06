Estado não paga vencimentos dos médicos do Bata Branca em Azambuja

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) não está a cumprir o protocolo estabelecido com a Cerci Flor da Vida no âmbito do projecto Bata Branca, devendo mais de 40 mil euros à instituição que tem continuado a pagar a tempo e horas aos 16 médicos que asseguram, por escalas, as consultas aos utentes do concelho de Azambuja.

A situação está a pesar nas contas da instituição que presta apoio a pessoas com deficiência e que implementou, em Junho de 2023, o projecto Bata Branca naquele concelho, onde mais de 90% da população não tem médico de família.