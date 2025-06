Projecto “Hospital no Domicílio” chega a Ourém para reforçar cuidados de saúde

Presidente da Câmara de Ourém sublinhou a importância de acolher um projecto que coloca as pessoas no centro das respostas sociais e de saúde.

O auditório do edifício-sede do município de Ourém recebeu uma apresentação do projecto “Hospital no Domicílio Sénior”, uma iniciativa pioneira da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL) em parceria com o Centro Distrital da Segurança Social. A sessão contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que acolheu a proposta conduzida por Manuel Carvalho, presidente da ULSRL e João Paulo Pedrosa, director do Centro Distrital da Segurança Social de Leiria, numa iniciativa à qual estiveram presentes a directora do Centro Distrital de Santarém do Instituto da Segurança Social, Paula Carloto e os vereadores Humberto Antunes, Isabel Costa e Micaela Durão.

O projecto, que encerrou em Ourém o ciclo de sete apresentações públicas em vários municípios, visa proporcionar uma resposta mais eficaz e digna às necessidades de saúde da população sénior, sobretudo a que se encontra acolhida em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), IPSS e lares privados, com o objectivo principal de evitar deslocações desnecessárias aos serviços de urgência, agilizar os processos de avaliação clínica e garantir uma intervenção mais célere e humana. A proposta assenta na criação de uma “Via Directa” de comunicação entre os profissionais das instituições sociais e os serviços hospitalares, através de equipas técnicas multidisciplinares que incluem médicos, enfermeiros, assistentes sociais e técnicos especializados. Esta estrutura permitirá não só uma melhor triagem de situações clínicas, como também uma consultadoria permanente, promovendo decisões informadas e articuladas quanto ao encaminhamento dos utentes, refere a autarquia em comunicado.

Durante a sessão em Ourém foram apresentadas as principais linhas orientadoras da intervenção, cuja construção decorre desde 25 de Março, data da primeira reunião de trabalho. Desde então, o grupo responsável pela sua implementação tem vindo a reunir-se semanalmente para definir um modelo operativo sustentável e eficaz. O arranque do projecto está dividido em três fases: a primeira, entre 2 de Junho e 31 de Agosto, a segunda fase decorrerá de 1 de Setembro a 30 de Novembro, envolvendo lares residenciais; e a terceira, a partir de 1 de Dezembro, marcará o alargamento a outras respostas sociais do distrito.

Inspirado em iniciativas bem-sucedidas como a “Via Verde do AVC”, este novo modelo aposta na comunicação estruturada, em formação técnica especializada e na utilização de meios de transporte adequados para garantir o acompanhamento dos utentes no seu contexto residencial. A expectativa é não só melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, mas também aliviar a pressão sobre os serviços de urgência hospitalar, promovendo simultaneamente o bem-estar e a dignidade dos idosos.