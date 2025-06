Alarme da Secundária de Azambuja dispara há anos sem motivo e incomoda moradores

Há anos que o alarme da Escola Secundária de Azambuja dispara, sem motivo aparente, durante a noite, incomodando os moradores que residem junto àquele estabelecimento de ensino. No sábado, 14 de Junho, perto da meia-noite, o alarme disparou três vezes e fez-se ouvir, de forma estridente, durante vários minutos até ser desligado.

Descontente com a situação, que se arrasta há vários anos e atravessou diferentes direcções, José Manuel Caetano foi à última reunião do executivo da Câmara de Azambuja alertar para o problema que o incomoda a si e a outras pessoas que vivem perto da escola. “Já disse ao antigo director, à directora presente... a escola até pode ser assaltada, que não me levanto da cama, porque aquilo já não me diz nada a mim nem aos moradores”, desabafou, sublinhando que o barulho é “incomodativo” e que já se “deviam ter preocupado com a situação”.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, disse que iria alertar a directora para o problema. O MIRANTE contactou a responsável, Madalena Tavares, mas sem sucesso até à data de fecho desta edição.