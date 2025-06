Apanhado em flagrante a furtar num restaurante em Torres Novas

Um homem de 41 anos foi detido em flagrante na sexta-feira, 13 de Junho, quando tentava consumar um furto num restaurante, no concelho de Torres Novas, informou em comunicado a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a Guarda, no âmbito de uma acção de patrulhamento, os militares detectaram o indivíduo nas imediações de um estabelecimento de restauração quando este se preparava para consumar o furto. Ao se aperceber da presença da patrulha, o suspeitos encetou de imediato a fuga, tendo sido possível, no decurso da intervenção, intercetá-lo na posse de uma viatura furtada, a circular com matrícula falsa.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas. Além da Guarda do Posto Territorial de Torres Novas, a acção contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Torres Novas.