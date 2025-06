Grávida em trabalho de parto foi levada por familiares para o quartel dos Bombeiros de Azambuja. Operacionais tiveram de fazer o parto dentro de uma ambulância ainda à porta do quartel.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Bebé nasce à porta do quartel com a ajuda dos Bombeiros de Azambuja

As tripulantes dos Bombeiros de Azambuja Iva Silva e Érica Gomes viveram na madrugada desta sexta-feira, 20 de Junho, uma ocorrência que jamais irão esquecer. Estavam de serviço quando cerca das 02h45 uma mulher grávida em trabalho de parto surgiu à porta do quartel a pedir auxílio, acompanhada por familiares. Prontamente, as tripulantes apoiadas por mais três colegas de profissão iniciaram a avaliação da gestante dentro de uma ambulância e, ao se aperceberem que era uma “situação de parto iminente”, preparam o material necessário para ajudar a trazer ao mundo a bebé.

O final feliz aconteceu: “um parto tranquilo efectuado por excelentes profissionais”, escreve a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja numa publicação acompanhada de uma fotografia das tripulantes com a mãe e recém-nascida, tirada poucos minutos após o nascimento. Do lado de fora da ambulância o “pai e a avó comemoram o nascimento da bebé, felizes e eufóricos por saberem que ambas estavam bem”.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação esteve no local a avaliar, e concluindo que estava tudo dentro da normalidade deu indicação para que mãe e filha fossem transportadas até ao Hospitalar Beatriz Ângelo, em Loures.