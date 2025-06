João Barroca homenageado no Cartaxo

Falecido em 2023, João Barroca foi uma referência do futebol distrital como jogador e treinador. Agora, passou a dar seu nome ao auditório do Estádio Municipal do Cartaxo.

O antigo futebolista e treinador João Barroca, falecido em Janeiro de 2023, passou a dar o nome ao auditório do Estádio Municipal do Cartaxo. A homenagem decorreu na tarde de 19 de Junho, com o descerramento de uma placa evocativa pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, numa cerimónia que contou com a presença de familiares e amigos do homenageado.

A homenagem decorreu no âmbito do XIV Torneio de Veteranos Manelito & João Barroca, que tem lugar no Campo de Jogos da União Desportiva e Recreativa de Vale da Pinta e que leva ao concelho as equipas de veteranos do Sport Club Barreiro, da Ilha Terceira e do Clube de Futebol do Esperança de Lagos que vão disputar o Torneio com os veteranos do Sport Lisboa e Cartaxo. As equipas foram também recebidas no edifício-sede da Câmara do Cartaxo, no dia 20 de junho, numa cerimónia de boas-vindas ao concelho que antecedeu o início do torneio.

João Heitor desejou a todos os atletas veteranos um bom torneio e uma estada no concelho que lhes permita ficar a conhecer o Cartaxo e as suas freguesias. “Queremos que se sintam bem-vindos, que possam desfrutar do que o concelho pode oferecer, das nossas Festas da Cidade que estão a decorrer e que possam voltar, com a vossa família e amigos”, afirmou o autarca.