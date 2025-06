Moinho da Pena em Torres Novas foi requalificado

A Câmara de Torres Novas requalificou o Moinho Municipal da Pena numa intervenção que passou pela recuperação da totalidade da sua alvenaria interior e exterior, com reparação integral do mecanismo e velas operacionais, remoção e substituição de soalho, reparação e tratamento de madeiras de suporte e que teve o custo de 24.600 euros. A inauguração do moinho requalificado está marcada para 29 de Junho às 12h00.

Mas antes, refere o município, vai ter início pelas 09h00 um passeio com início e fim no conjunto dos Moinhos da Pena e da Charruada. Uma actividade de participação gratuita com cerca de nove quilómetros e duração de três horas, com inscrições obrigatórias através do email turismo@cm-torresnovas.pt , ou do telefone 249 813 019.

Os Moinhos da Pena e da Charruada são um antigo com junto de doze moinhos para moagem de cereal, movidos pela força vento que funcionaram até meados do século XX.