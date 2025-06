Passeios em construção para dar mais segurança aos peões em Ota

Já arrancou a construção do passeio para peões numa das entradas da Ota que, segundo a Câmara de Alenquer, vai mudar o figurino da mobilidade pedonal naquela zona. Com uma extensão total de 250 metros, o projecto visa resolver um constrangimento na Rua da Mala Posta onde actualmente a circulação de peões é realizada na faixa de rodagem, em condições manifestamente inseguras, face à ausência de bermas. Esta situação é agravada pela presença de muros ao longo da via, que inviabilizam zonas de refúgio e podem aumentar o risco de acidentes. A intervenção, refere a autarquia, representa um passo decisivo na promoção da mobilidade pedonal segura na freguesia de Ota, concretamente entre a Urbanização de Vale de Cavalos e o centro do aglomerado urbano. A obra tem um valor contratual de 360.184 euros (IVA incluído) e um prazo de execução estimado de 180 dias.

O projecto contempla a criação de um corredor pedonal a nascente da via, através da construção de plataformas de aterro. Está igualmente prevista a execução de um passadiço metálico sobre o rio Ota, bem como a instalação de uma estrutura em betão armado para permitir a travessia segura de uma ribeira adjacente. O vereador das obras municipais, Tiago Pedro, refere que a criação de um acesso pedonal na entrada de Ota era uma obra reclamada há muito tempo pela comunidade por haver uma zona em que se cruzam dois veículos, mas onde não existe um corredor exclusivo para peões. Durante o período de execução da obra, poderão verificar-se constrangimentos temporários na circulação rodoviária e pedonal na zona envolvente.