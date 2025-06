Alunos da Jácome Ratton aprenderam sobre Turismo Sustentável

Iniciativa decorreu no auditório da escola de Tomar no âmbito do projecto “Templários pelo Ambiente”.

O auditório da Escola Jácome Ratton, em Tomar, encheu-se de alunos e professores para assistirem à palestra sobre Turismo Sustentável proferida por João Tomaz Simões, do Instituto Politécnico de Tomar. A conferência, realizada no âmbito das actividades do projecto de Educação Ambiental, “Templários pelo Ambiente”, pretende fazer jus ao lema do projecto: Emergência Global, Acção Local.

O propósito da actividade é alertar para o crescente fenómeno do Turismo, seja a nível nacional, seja a nível mundial e para a necessidade de assegurar a sua sustentabilidade, quer a nível de recursos naturais, quer a nível da poluição, nomeadamente provocada pelo aumento dos transportes aéreos e da gestão dos resíduos, refere a organização. A acção tem especial relevo tendo em conta que o turismo tem um peso significativo na cidade de Tomar.