Criança de 10 anos agredida por colega mais velho no Centro Escolar de Coruche

Um aluno do Centro Escolar, em Coruche, com 10 anos de idade, foi hospitalizado na quinta-feira, 5 de Junho, após ter sido agredido por um colega com cerca de 13 anos. A agressão ocorreu no momento em que os alunos saíam das aulas. O aluno mais velho terá desferido agressões que provocaram hematomas visíveis na vítima. A situação terá sido prontamente controlada por uma auxiliar da escola, com o apoio de uma professora, que prestaram os primeiros cuidados e sanaram o conflito.

A criança foi, posteriormente, transportada pelos Bombeiros Municipais de Coruche para a unidade de pediatria do Hospital Distrital de Santarém, onde recebeu assistência médica. O aluno agressor terá sido suspenso de imediato pela direcção do estabelecimento de ensino. O MIRANTE contactou a direcção do Agrupamento de Escolas de Coruche, mas até ao fecho da edição não obteve qualquer esclarecimento ou resposta sobre o assunto.