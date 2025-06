Entroncamento avança com regulamento para remover veículos abandonados da via pública

A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade o início do procedimento para a elaboração de um regulamento municipal oficial que permitirá a entrega, remoção e recolha de veículos abandonados ou estacionados de forma indevida ou abusiva na via pública. A presidente da autarquia, Ilda Joaquim (PS), explicou que o início do regulamento já tinha sido discutido em reuniões anteriores e que agora se dá início ao processo formal com a publicação do procedimento.

O vereador Rui Madeira (PSD) saudou a proposta, considerando-a necessária e oportuna, acrescentando que a presença de carros abandonados nas ruas “transmite uma imagem negativa da cidade”. O autarca garantiu ainda a disponibilidade do Partido Social-Democrata para colaborar com sugestões na elaboração do documento.

Recorde-se que a quantidade de veículos abandonados ou mal-estacionados na via pública do Entroncamento tem causado constrangimentos e reclamações de vários munícipes, tendo recentemente, na sessão camarária de 1 de Abril, o munícipe Carlos Azevedo expressado a sua indignação com a contínua ocupação indevida de lugares para deficientes e com o abandono de viaturas na cidade, criticando a falta de fiscalização e inação da PSP. Na altura, os autarcas demonstraram solidariedade e compreensão com as reclamações, assegurando a presidente da câmara que a autarquia tem tentado encontrar soluções.