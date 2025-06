Prisão para detidos por furtos em cemitérios, veículos e residências na região ribatejana

A GNR deteve três homens e duas mulheres suspeitos de mais de uma centena de furtos em cemitérios, interior de veículos e residências nos distritos de Santarém, Leiria, Lisboa, Coimbra, Évora e Setúbal. Após serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial, os três homens suspeitos vão aguardar julgamento em prisão preventiva e as duas mulheres com apresentações duas vezes por semana nas autoridades policiais da sua área de residência.

No âmbito de uma investigação, que durou cerca de dois meses, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de cinco mandados de detenção e de 23 mandados de busca, quatro domiciliárias e 19 não domiciliárias em veículos, terrenos, armazéns e empresas operadoras de gestão de resíduos, nos concelhos de Alenquer, Almeirim, Figueira da Foz, Loures, Rio Maior, Santarém e Torres Vedras.

Os suspeitos, entre os 25 e os 33 anos, foram detidos nos concelhos de Alenquer e Torres Vedras. Na operação, foi apreendido material “proveniente dos furtos”: quatro veículos e uma minimoto, 495 euros em dinheiro, 738 quilogramas de metais não preciosos, já processados para venda, 24 estatuetas, duas televisões, um monitor, um equipamento electrónico de jogos, uma máquina fotográfica, um relógio e diversas bases em pedra mármore e granito resultantes do desmantelamento de estatuetas religiosas. A GNR apreendeu ainda diversos documentos e facturas relativos à venda de metais preciosos e não preciosos e diversas ferramentas de apoio ao processamento e furto.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, para aplicação das medidas de coação. Outras quatro pessoas, entre os 20 e os 64 anos, com antecedentes criminais por crimes idênticos, foram também constituídas arguidas, assim como uma empresa, suspeita de auxílio à prática dos crimes perpetrados e receptação.