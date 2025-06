Vandalismo e manutenção do sistema de Bicicletas Urbanas do Entroncamento voltou a gerar debate e preocupação entre autarcas do executivo.

Sistema de bicicletas urbanas no Entroncamento continua com problemas por resolver

Na última sessão camarária do Entroncamento os vereadores da oposição voltaram a apontar falhas na manutenção do sistema de bicicletas urbanas da cidade, criticando também a falta de responsabilidade dos utilizadores. O projecto das Bicicletas Urbanas do Entroncamento (BUE) voltou a ser alvo de críticas, com o vereador Rui Gonçalves (PSD) a criticar que o sistema nasceu com falhas que continuam por resolver. A presidente da câmara, Ilda Joaquim, reconheceu os problemas, mas sublinha que as dificuldades de manutenção dos equipamentos são transversais a muitos municípios.

Texto desenvolvido na edição impressa de O MIRANTE.