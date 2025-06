Vila Franca de Xira vai aderir à rede nacional de estações náuticas

Foi aprovada por unanimidade, na última semana, a constituição da estação náutica de Vila Franca de Xira, um projecto que visa permitir ao concelho ribatejano integrar a rede de estações náuticas portuguesas, uma oferta turística nacional.

A proposta, apresentada por João Pedro Baião, vereador com o pelouro do turismo, vai permitir a quem navegue e precise de atracar no concelho a possibilidade de ter acesso a informação turística sobre o que fazer e visitar em Vila Franca de Xira. A rede de oferta turística náutica de qualidade inclui informação sobre locais de alojamento, restauração, actividades náuticas e outras actividades e serviços relevantes para atracção de turistas e outros utilizadores.

“É um trabalho que a câmara tem feito ao longo destes últimos anos em conjunto. Pretendemos colocar os vários cais de Vila Franca de Xira na rede nacional, permitindo estabelecer parcerias com entidades privadas e públicas para as áreas de desporto, cultura e turismo”, explicou o autarca.

Este protocolo, vincou, não tem a ver com obras nas infraestruturas existentes mas sim a disponibilização das ofertas culturais existentes. O autarca respondia a Ana Afonso, da coligação Nova Geração (PSD/IL) e a Joana Bonita (CDU), que lamentou que vários cais estejam em mau estado de conservação. “Isto é muito interessante mas nem uma palavra sobre a reparação da marina de VFX, do cais da vala da Castanheira, a ponte do cais da Póvoa, os arrumos dos avieiros de VFX, A drenagem do rio e tornar as calas navegáveis”, criticou Joana Bonita.

A rede de estações náuticas apresenta-se como uma plataforma de cooperação entre quem vive num território e assegura a oferta de um produto turístico. Apesar de serem maioritariamente destinos de costa, também nos territórios do interior existem condições para avançar com a certificação de Estações Náuticas, em planos de água estáveis, nomeadamente, rios, lagos e albufeiras de barragens.