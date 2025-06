Câmara de Santarém contra deslocalização de farmácia do Alto do Bexiga

O executivo municipal pronunciou-se, por unanimidade, contra uma eventual mudança da farmácia do Alto do Bexiga para as proximidades do Hospital CUF em Santarém.

O executivo da Câmara de Santarém deu parecer desfavorável à proposta de deslocalização da farmácia localizada no Alto do Bexiga, na periferia da cidade, para a Rua Zeferino Silva, nas proximidades do Hospital CUF Santarém. O parecer foi solicitado pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

A vereadora do Chega, Manuela Estêvão, proprietária da única farmácia actualmente em funcionamento no centro histórico de Santarém, foi a primeira a intervir para ressalvar que a farmácia, para além de um negócio, tem também uma importante função social junto das populações. Referiu que a deslocalização da farmácia do Alto do Bexiga iria deixar uma população numerosa sem acesso a esse serviço nas proximidades e lembrou que a farmácia em causa já fora deslocalizada da aldeia de Vale de Figueira.

Tanto o presidente da câmara, João Leite (PSD), como o vereador Manuel Afonso (PS), concordaram com a argumentação da eleita do Chega. Manuel Afonso reforçou que a farmácia abrange actualmente um conjunto significativo de população e salientou que a Rua Zeferino Silva, que serve o Hospital CUF, carece de uma intervenção para melhoria da mobilidade na zona, nomeadamente com a construção de passeios.