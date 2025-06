Explosão de pirotecnia faz vários feridos na praça de touros de Salvaterra de Magos

Uma explosão com material pirotécnico durante um espectáculo de marchas populares na Praça de Touros de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, provocou vários feridos.

Na origem do incidente, segundo fonte dos bombeiros, esteve uma caixa de fogo-de-artifício de venda livre que tombou na direcção do público.

O alerta foi dado às 22h42 de 21 de Junho e a situação entrou em fase de conclusão uma hora depois, às 23h55.

As equipas de emergência no local assistiram várias pessoas, sendo que duas delas foram transportadas para uma unidade hospitalar.

No teatro de operações estiveram mobilizados 23 operacionais, apoiados por 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, da GNR e do INEM.