Falta de Luz na Golegã durante toda a tarde deste domingo

A luz está a falhar na Golegã durante toda a tarde deste domingo dia 22 de Junho. Segundo alguns moradores os cortes começaram a seguir à hora do almoço e deverão acontecer por toda a vila. Alguns cortes são de meia hora outros de dez minutos, disseram dois moradores a O MIRANTE.

O MIRANTE procurou informações junto da E-Redes mas os telefones tocam e ninguém atende do outro lado.

Segundo apuramos não há anúncio de reparação de avarias programado para este domingo pelos serviços da E-Redes.

O primeiro telefonema a informar do sucedido foi feito por um profissional na área da programação que está a sentir os efeitos de viver num concelho do interior, embora a Golegã não seja uma vila conhecida por ter problemas com a falta de electricidade.