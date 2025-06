Limpeza de bermas previne incêndios nas freguesias do concelho de Tomar

A Câmara de Tomar tem vindo a promover, no âmbito das medidas enquadradas no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, acções de gestão de combustível nas bermas das redes viárias na União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, que integram a Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível. As acções resultam de um protocolo estabelecido com os sapadores florestais da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.



As intervenções têm vindo a ser realizadas de forma faseada, desde 2021, tendo em atenção as freguesias prioritárias e com maior risco de ignição, informa o município. Até agora foram abrangidas as freguesias de Olalhas, Casais e Alviobeira, S. Pedro, Asseiceira e Sabacheira, seguindo-se Serra e Junceira.