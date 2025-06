Novo Centro Cultural de Coruche quer ligar memória e futuro num só edifício

A Câmara de Coruche apresentou o projecto do futuro Centro Cultural de Coruche (CCC), uma infra-estrutura que promete marcar o território pela sua simbiose entre tradição e modernidade. O espaço contempla um auditório com capacidade para acolher cerca de 300 espectadores, que será complementado com salas de ensaio polivalente, num investimento que ronda os sete milhões de euros, dois dos quais suportados por financiamento comunitário.

O projecto prevê a manutenção do espaço multiusos existente assim como a preservação dos espaços actualmente ocupados por habitações e unidades comerciais. O momento foi descrito pelo município como “decisivo para o futuro cultural do concelho”, tendo sido revelada a proposta arquitectónica e a visão estratégica para o equipamento, que se quer como símbolo identitário e catalisador de vivência colectiva.

O projecto do CCC propõe uma fusão harmoniosa entre a memória local e o crescimento contemporâneo ao reconverter a antiga Estação de Camionagem e, actualmente, Pavilhão Multiusos num novo Centro Cultural. A arquitectura divide-se em dois volumes principais: o Volume A, localizado a Noroeste, será reabilitado para apoiar o pavilhão existente, respeitando a escala urbana da vila e assegurando continuidade com o tecido urbano; o Volume B, a Sudeste, será alvo de demolição parcial e reconstrução, para dar lugar a áreas dedicadas à exposição e à criação cultural.