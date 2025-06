VFX aprova alteração ao regulamento do programa de ocupação de jovens

A Câmara de Vila Franca de Xira recebeu duas contribuições na sequência da consulta pública promovida para alterar o regulamento que rege a participação da comunidade no Programa de Ocupação de Jovens (POJ). Este programa, uma iniciativa municipal, visa promover a ocupação dos jovens nas férias de verão, proporcionando-lhes experiências reais de trabalho e incentivando o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. O período de consulta estendeu-se por 30 dias úteis e o município recebeu duas contribuições via correio electrónico, incluindo uma assinada por vários jovens envolvidos no POJ. Com base nas sugestões recebidas, foi realizada uma reunião com os jovens onde surgiu uma nova proposta a integrar no regulamento, no caso, a introdução de uma norma transitória que possibilita a continuidade dos jovens no programa em condições de renovação mediante candidatura.

O Programa de Ocupação de Jovens é um projecto municipal que incentiva o contacto dos jovens com a realidade social e económica local, fomentando valores de empreendedorismo e participação activa na comunidade. Ao longo de quatro anos desde a aprovação inicial do regulamento, esta revisão visa adaptar o programa às necessidades actuais dos jovens, reconhecendo o papel fundamental que desempenham no concelho.