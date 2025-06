Amigos da Natureza de Alpiarça inauguram exposição sobre biodiversidade

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) comemorou o Dia Internacional da Biodiversidade com uma exposição fotográfica em exibição na escola sede do Agrupamento de Escolas de José Relvas, em Alpiarça. A exposição Biodiversidade em Alpiarça pode ser visitada no Mercado Municipal de Alpiarça até 30 de Junho e na biblioteca municipal de 1 a 31 de Julho.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a associação e o agrupamento e conta com apoio municipal. A exposição foi inaugurada com a intervenção de João Galante, membro da direcção da AANA e antigo aluno do agrupamento, incentivando os jovens a conhecerem as espécies identificadas na exposição e a importância da sua defesa para a biodiversidade do concelho.

Foi ainda hasteada a Bandeira EcoEscolas 23-24, com a presença de elementos da direcção do agrupamento, câmara municipal, junta de freguesia, Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça e Clube Ciência Viva. A cerimónia pretendeu assinalar o trabalho desenvolvido pela escola, em parceria com o município, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. De destacar que nesta semana comemoraram-se também os dias mundiais do ambiente, da bicicleta e dos oceanos, temas abordados numa canção em defesa da natureza interpretada por alunos do 5º ano, empunhando cartazes alusivos às referidas comemorações.

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça foi fundada a 8 de Março de 2024 e tem contribuído para a protecção, estudo e divulgação do património natural do concelho, desenvolvendo actividades de sensibilização e educação ambiental, com incidência na Reserva Natural Local do Paul da Gouxa.