Golegã promove troca de livros com novo projecto

O concelho da Golegã tem desde este mês de Junho uma rede municipal de biblioteca livre, através da implementação do projecto “Um Conc/selho a ler”, que conta com o apoio da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho. Os interessados podem levantar livros de forma gratuita e anónima e deixar novos livros.

Azinhaga, Golegã, Pombalinho, Mato de Miranda e São Caetano dispõem das novas caixas de livros, instaladas em áreas de lazer e de afluxo turístico, uma ferramenta que visa promover hábitos de leitura, sensibilizando e incentivando a participação da comunidade, bem como promover e educar para a cidadania através das caixas que são pertença de todos.