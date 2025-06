Homenagens no Dia da Cidade de Abrantes reforçam identidade e união de todo o concelho

No Dia da Cidade de Abrantes celebraram-se 109 anos de uma terra com muita história e identidade, mas também o compromisso e o serviço de quem diariamente protege e constrói a comunidade. Entre homenagens às forças de segurança e aos trabalhadores municipais que dedicaram décadas ao concelho, ficou claro que Abrantes é, acima de tudo, uma cidade de pessoas unidas em prol do bem comum.

As comemorações oficiais iniciaram-se com o hastear das bandeiras na Praça Raimundo Soares, acto que foi acompanhado da interpretação do Hino Nacional pela Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública. Este ano o evento foi marcado por homenagens de elevado significado, onde foram atribuídas Medalhas de Mérito Municipal à Guarda Nacional Republicana, recebida pelo Comandante do Comando Territorial da GNR de Santarém, Coronel Duarte da Graça, e à Polícia de Segurança Pública, recebida pelo Comandante do Comando Distrital da PSP de Santarém, o Superintendente Luís Serafim. Durante a cerimónia, foram também homenageados os trabalhadores do município que completaram 25 anos de serviço público, bem como aqueles que se aposentaram este ano.

No seu discurso, o presidente da câmara municipal, Manuel Valamatos, saudou todos os abrantinos, com especial menção àqueles que, mesmo distantes, mantêm vivo o orgulho pela sua terra, destacando a importância da comunidade e o esforço conjunto que tem feito Abrantes crescer, sublinhando o valor da identidade, das raízes e do sentido de comunidade que distingue a cidade e o concelho. Enalteceu o papel fundamental das associações, instituições públicas e privadas, e o incansável trabalho das forças de segurança, que garantem a segurança e a tranquilidade da população com firmeza, humanidade e dedicação. “Celebramos Abrantes com dignidade, memória e visão”, afirmou o presidente.

Duarte da Graça realçou a honra de representar a Guarda Nacional Republicana numa data tão significativa para Abrantes enfatizando o papel da GNR na protecção do concelho, destacando a presença da mesma nas freguesias rurais e nos centros urbanos, em escolas, eventos culturais e acções de prevenção criminal, onde ressalta a proximidade, a resiliência e a generosidade dos seus agentes, que todos os dias enfrentam os desafios com coragem e humanidade. Luís Serafim expressou igualmente a sua satisfação e o orgulho em receber a condecoração da cidade em nome da Polícia de Segurança Pública, reconhecendo a importância da colaboração entre as forças de segurança e as autarquias e salientando a sua importância no dia-a-dia da cidade.

Mais do que uma celebração formal, o Dia da Cidade de Abrantes transformou-se num momento de profunda ligação, onde a história se entrelaça com a esperança e o compromisso de construir um futuro melhor, reafirmando assim a força da cidade e do concelho.