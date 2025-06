Museu do Neo-Realismo reforça acervo com quatro doações da comunidade

O património cultural do município de Vila Franca de Xira foi enriquecido com a incorporação de um conjunto de doações entregues ao Museu do Neo-Realismo, provenientes de várias personalidades com ligações ao universo artístico e literário português. As propostas de doação foram aprovadas por unanimidade em reunião de câmara.

A fotógrafa Rita Barros doou cinco fotografias da sua autoria, que serão integradas na coleção de fotografia “A Família Humana” do Museu do Neo-Realismo. A doação visa contribuir para a preservação, conservação, investigação e divulgação das práticas culturais do município e reforça o compromisso da artista com a valorização da identidade visual e histórica do país.

Também o fotógrafo Cláudio Pereira Garrudo manifestou a sua intenção de doar uma fotografia da sua autoria ao município. Tal como no caso anterior, a obra foi incorporada na mesma coleção.

Paralelamente, Marieta Sabino Benito entregou à câmara um conjunto de bens culturais - monografias, uma medalha, um gráfico e fotografias - com o propósito de integrar o legado de António Ricardo Guerra Vieira, já existente no centro de documentação e espólio literário do museu. Esta doação, segundo as propostas aprovadas, permitirá complementar as coleções existentes. Por sua vez, Helen Butler Muralha, em representação da Fundação Sidónio Muralha, entregou à autarquia um conjunto de documentos que foram integrados no legado de Sidónio Muralha, também parte do centro de documentação e espólio literário. Este contributo, considera o município, reforça a importância da ligação entre entidades culturais e a câmara, na salvaguarda do património literário e documental associado ao neorrealismo português.