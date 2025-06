Segundo concurso para obras no Mouchão de Pernes novamente sem propostas válidas

Não está a ser fácil encontrar empreiteiro interessado em executar a obra de requalificação e valorização do Mouchão de Pernes, espaço emblemático, rodeado pelo rio Alviela, que a Câmara de Santarém, em articulação com a Junta de Freguesia de Pernes, quer devolver à fruição e ao lazer. O segundo concurso público, com um valor base a rondar os 900 mil euros, não teve propostas válidas, à semelhança do primeiro procedimento, cujo valor de referência rondava os 700 mil euros.

A única proposta chegada ao segundo concurso foi na ordem de um milhão e 100 mil euros, muito acima do valor base, disse o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), na reunião do executivo de 16 de Junho, onde foi ratificada a aprovação de não adjudicação da empreitada. O autarca manifestou a intenção de levar brevemente a reunião de câmara a abertura de novo concurso, com o valor base revisto em alta.

Recorde-se que a Câmara de Santarém e a Junta de Freguesia de Pernes assinaram, no dia 24 de Janeiro de 2024, um protocolo de cooperação com vista à requalificação do Mouchão de Pernes. O acordo vai permitir a implementação de acções de requalificação desse espaço junto às quedas de água do rio Alviela. Segundo informação avançada na altura pelo município de Santarém, a intervenção inclui a construção de uma cafetaria, instalações sanitárias de apoio e a valorização do espaço envolvente, potenciando as suas características, únicas no concelho, tornando-o num espaço de recreio atractivo, actual e convidativo.