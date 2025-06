ULS Médio Tejo activa alerta amarelo de saúde pública

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) activou o “Alerta Amarelo de Saúde Pública”, no âmbito do Plano para a Resposta Sazonal em Saúde – Módulo Verão de 2025. A medida surge na sequência da subida acentuada da temperatura máxima, que poderá ultrapassar os 35ºC nos próximos dias na região. A população é aconselhada a adoptar medidas preventivas de protecção contra os efeitos do calor, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis: crianças pequenas, pessoas idosas, portadores de doenças crónicas, trabalhadores ao ar livre, praticantes de actividade física e pessoas em situação de isolamento ou carência social. Entre as recomendações gerais incluem-se: a ingestão frequente de água, a utilização de protector solar, a permanência em locais frescos ou com ar condicionado, o uso de roupa leve e clara, o evitar da exposição solar entre as 11h00 e as 17h00, e o contacto regular com familiares ou vizinhos mais vulneráveis.

Em caso de sintomas como fraqueza, suores intensos, náuseas ou desmaios, deve ser procurada assistência médica imediata. Em situações de dúvida, recomenda-se o contacto com a linha SNS24. A ULS Médio Tejo apela ainda à vigilância comunitária, especialmente sobre quem vive sozinho ou tem menos capacidade para reconhecer os riscos do calor na saúde.