Biblioteca de Salvaterra de Magos com 25 mil obras e mais de seis mil leitores

A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos abriu portas a 10 de Junho de 1985 na antiga Escola “O Século”, onde esteve até 2005, passando depois para o edifício onde se mantém actualmente, localizado na Praça da República. Para comemorar os 40 anos de actividade, a câmara municipal realizou diversas actividades, nomeadamente a inauguração da exposição “Biblioteca Municipal: 40 anos de História com Estória”, o lançamento da colectânea “Salvaterra em Poesia: Poemas Vencedores do Concurso de Poesia 2013-2025”, distribuição gratuita de gelados, entre outras iniciativas.

A Biblioteca, juntamente com as bibliotecas do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, e do Mercado de Cultura de Marinhais, integra a Rede de Bibliotecas Públicas e conta com um espólio de mais de 25 mil obras e mais de seis mil leitores. Possui área de exposições, auditório, postos de acesso à Internet, wireless, sala de leitura para adultos e sala de leitura infantojuvenil. Ao longo do ano têm estado a ser dinamizadas diferentes iniciativas, tais como actividades com seniores das IPSS’s, Hora do Conto, projecto Biblioteca em Movimento, concurso de fotografia, de poesia, de leitura, exposições, Feira do Livro, sessões com autores, ilustradores e contadores de histórias, workshops e ateliers.

A Biblioteca tem também vindo a realizar acções de formação e workshops, no âmbito do projecto BiblioTICs, com actividades de literacia digital. Ao mesmo tempo, integra o projecto do primeiro catálogo colectivo do país da Rede Intermunicipal das Bibliotecas da Lezíria do Tejo (RIBLT), permitindo aos seus leitores realizarem pedidos de empréstimo de livros de todas as bibliotecas municipais que integram a rede. Este projecto contou com financiamento total por parte do PRR e permitiu ainda dotar as bibliotecas municipais do concelho com novos equipamentos informáticos. Paralelamente, está disponível nas três bibliotecas o serviço PressReader que permite aos leitores terem acesso a jornais e revistas dos mais diversos temas, pesquisando por país de origem, língua e categorias. Mais recentemente, foi lançada a BiblioLED, um serviço de empréstimo gratuito de livros digitais e audiolivros.