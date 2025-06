Casal encontra arma de guerra enquanto limpa terreno em Samora Correia

O caso é no mínimo insólito: um casal que estava a limpar o seu terreno, nos Arados, em Samora Correia, no concelho de Benavente, encontrou uma arma de guerra, uma AK47, também conhecida como Kalashnikov. Após o achado, contactaram de imediato as autoridades que “recuperaram” a arma, na segunda-feira, 16 de Junho, confirmou a O MIRANTE fonte oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR), acrescentando que por se tratar de uma arma de fogo a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.

A arma, uma das mais difundidas e utilizadas em conflitos em todo o mundo por ser de uso fácil e baixo custo de produção, estava carregada e pronta a utilizar. Terá sido arremessada para aquele terreno, desconhecendo-se para já o motivo.

A mesma fonte adianta a O MIRANTE que no dia em que o casal encontrou acidentalmente a arma havia indivíduos a abordar automobilistas na Estada Nacional 10, não se sabendo com que objectivo. No entanto, admite, as duas situações poderão estar relacionadas.