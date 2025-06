Escritor Matos Gomes vai ser homenageado na Barquinha num encontro sobre cultura popular

O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha será palco do V Encontro de Cultura Popular do Ribatejo, um evento de partilha, reflexão e celebração da identidade ribatejana, organizado em parceria com o Fórum Ribatejo. O encontro está marcado para o dia 28 de junho.

A sessão de abertura é às 09h00 horas quando será inaugurada a IV Mostra de Livros sobre Cultura Ribatejana e apresentada a obra “Atas do IV Encontro de Cultura Popular do Ribatejo”. O momento incluirá ainda uma homenagem póstuma ao Coronel Matos Gomes, com a leitura de um excerto do seu livro “Geração D: da ditadura à democracia”.

O programa do encontro contempla quatro painéis temáticos. Em baixo o programa com a indicação dos oradores e os horários dos debates. .A entrada é livre.