Vandalismo no cemitério de Fungalvaz gera indignação

O cemitério de Fungalvaz, na freguesia de Assentis, concelho de Torres Novas, foi alvo de um acto de vandalismo na noite de sexta-feira, 20 de Junho, que deixou um rasto de destruição com várias campas e objectos religiosos partidos e jarras de flores derrubadas. O alerta foi dado por alguns populares que se deslocaram ao cemitério, aberto 24 horas, na manhã do dia seguinte e se depararam com um cenário de destruição que está a gerar indignação.

Alertado por fregueses, o presidente da Junta de Assentis, Leonel Santos, deslocou-se ao posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) para apresentar queixa contra desconhecidos, mas tal não foi possível. Segundo o que lhe foi dito pela GNR, apesar de o espaço ser público as campas são particulares e, por esse motivo, terão de ser os seus proprietários a apresentar queixa, explicou, apelando a que os lesados o façam. No total foram danificados oito jazigos.

O autarca da freguesia, onde o mesmo cemitério já foi alvo de outros actos de vandalismo, embora não tão graves quanto este, diz a O MIRANTE que vai analisar se aquele espaço deve continuar aberto 24 horas. No entanto, adianta, considera que ter um horário das 08h00 às 16h00 não será uma medida bem recebida pelas pessoas que visitam aquele espaço em horário pós-laboral e aos fins-de-semana. “Algumas vêm de longe e não iriam gostar de encontrar o cemitério fechado”, sublinha.

No dia em que o cemitério foi vandalizado, Leonel Santos tinha alertado a Guarda para situações de desordem provocadas por um indivíduo com cerca de 50 anos, inclusive dentro de estabelecimentos comerciais e na via pública com o derrube de contentores do lixo.