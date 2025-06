Alenquer e Vila do Porto geminam-se pelo Culto do Espírito Santo

Os Municípios de Alenquer e de Vila do Porto, nos Açores, assinaram um protocolo de geminação com o objectivo de promover, preservar e divulgar o Culto do Divino Espírito Santo entre os dois concelhos.

O protocolo foi formalizado no decorrer das Festas do Império do Divino Espírito Santo de Alenquer, com a presença da presidente do Município de Vila do Porto, Bárbara Chaves, e de representantes dos Municípios de Angra do Heroísmo e de Ponta Delgada.

A formalização do acordo decorreu na recém-inaugurada Casa do Espírito Santo, situada no Museu Hipólito Cabaço, em Alenquer.

O protocolo de geminação tem como objectivo reafirmar os mais de 700 anos de legado desde a criação das Festas pelo Rei D. Dinis e pela Rainha Isabel em Alenquer, preservando a memória cultural e religiosa, mantendo o culto do Espírito Santo e promovendo os seus valores – a partilha, a solidariedade, a união entre as comunidades.

Alenquer já tem outros dois protocolos de geminação referentes ao Culto do Divino Espírito Santo estabelecidos com os municípios açorianos de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, com os mesmos propósitos.