Bombeiros Torrejanos recebem 30 mil euros para refeições

Município de Torres Novas aprovou apoio de mais de 30 mil euros para auxiliar despesas com refeições dos operacionais que vão integrar o dispositivo de combate a incêndios.

A Associação dos Bombeiros Voluntários Torrejanos vai receber da Câmara de Torres Novas um apoio no valor de 30.647 euros para o funcionamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2025. A proposta foi aprovada na reunião privada do executivo camarário de 18 de Junho.

Este apoio, refere o município em comunicado, tem como objectivo auxiliar o pagamento das refeições necessárias aos bombeiros que irão compor o referido dispositivo, num total de 4.839 pequenos-almoços, almoços e jantares.