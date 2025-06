Câmara de Alenquer sinaliza 77 Lotes nas Fontaínhas por falta de limpeza

Foram sinalizados 77 lotes urbanos em situação de infracção no lugar das Fontainhas, na União de Freguesias de Alenquer, por incumprimento da obrigação legal de limpeza de terrenos. A informação foi avançada a O MIRANTE pela autarquia, após queixa de moradores de uma parte da urbanização que reclamaram de ervas com altura superior a metro e meio.

A infracção encontra-se enquadrada no artigo 37.º do Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e de Limpeza Pública do Município de Alenquer. De acordo com a câmara, as notificações aos proprietários já estão em fase de preparação.

O Município de Alenquer diz que, ao longo do ano, sensibiliza os munícipes quanto à necessidade de procederem à limpeza de terrenos agrícolas e à volta de edifícios dos quais sejam proprietários, como a lei exige. No entanto, e tendo em conta que terminou o prazo a 15 de Junho para regularizar a situação das faixas de gestão de combustível, a Fiscalização Municipal já está a fazer o levantamento dos terrenos particulares que ainda não foram limpos.