Câmara de Ourém viabilizou acordo para digitalização do Arquivo Municipal

A Câmara Municipal de Ourém ractificou a proposta de acordo com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) que vai sustentar o projecto de digitalização do Arquivo Municipal de Ourém. A proposta foi submetida à reunião de câmara de 16 de Junho e está agora apta para ser candidatada à obtenção de financiamento comunitário para a sua execução.

A candidatura em causa exige que os projectos sejam instruídos na modalidade de coprodução, logo o acordo aprovado define a CIMT como entidade líder e gestora do processo. Com esta medida pretende-se dar seguimento a uma estratégia de modernização administrativa que procura a implementação de serviços públicos digitais abertos, seguros e flexíveis.

O projecto de digitalização do Arquivo Municipal de Ourém promove a implementação de soluções partilhadas capazes de aumentar o acesso e o uso dos serviços públicos digitais, melhorando a eficiência da administração local. Deste modo, a autarquia vai contribuir para uma melhor interação da administração pública com os cidadãos e empresas, racionalizando os modelos de organização e gestão autárquica, tendo por base a criação de melhores mecanismos de governabilidade.