Cerci de Azambuja vai receber apoio municipal de 350 mil euros para obra do complexo de saúde

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou a atribuição de um apoio no valor de 350 mil euros a atribuir à Cerci Flor da Vida, para comparticipação do complexo social e de saúde na Quinta das Rosas. A empreitada de construção desta infraestrutura está em curso, e visa aumentar a capacidade de resposta desta instituição às pessoas com deficiência e suas famílias em toda a região.

Com capacidade para 150 novos utentes é um projecto financiado por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pelo Programa Pares da Segurança Social, com um custo global na ordem dos seis milhões de euros.

O executivo aprovou ainda uma proposta com vista à isenção do pagamento de uma taxa no valor de 298 euros. Esta isenção vem ao encontro do pedido da CERCI-Flor da Vida, referente à prorrogação do prazo para conclusão das obras de ampliação em curso no referido complexo Quinta das Rosas.