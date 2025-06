Ministra da Saúde admite constrangimentos para ter no país, a 1 de Julho, os helicópteros de emergência. Serviço foi adjudicado por 77,4 milhões de euros, a empresa com sede em Malta.

Dificuldades com helicópteros do INEM devem ser ultrapassadas até quinta-feira

A ministra da Saúde admitiu hoje que existem “constrangimentos” e “dificuldades” para conseguir ter os helicópteros de emergência médica a partir de 1 de julho em Portugal, mas perspetiva que esses problemas sejam ultrapassados até quinta-feira.

“Estamos a ultimar soluções para conseguir efetivamente a 1 de Julho ter o sistema de emergência médica a continuar a contar com as aeronaves que precisamos no território nacional”, declarou Ana Paula Martins, à margem da sessão solene do bicentenário da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que foi assinalada esta quarta-feira de manhã na Aula Magna daquela instituição académica.

A ministra assumiu que tem havido “algumas dificuldades”, mas acrescentou que vão ser "clarificadas", “muito prontamente entre o dia de hoje e de amanhã [quinta-feira] para que se compreenda o que está ecfetivamente em causa”. E sublinhou que há “fortes perspectivas de conseguir ultrapassar esses constrangimentos”.

Questionada pelos jornalistas quais são as soluções em cima da mesa, a ministra da Saúde não quis elencar quais seriam, mas insistiu na ideia de que quer “encontrar soluções”. Sobre se conseguia garantir a segurança da população a partir de 1 de Julho, Ana Paula Martins disse que ao Governo cabe garantir “encontrar soluções para que não fique em causa a segurança das populações.

A ministra da Saúde adiantou que a questão dos helicópteros é uma matéria de “grande importância” e que preocupa o Governo na medida em que depois do concurso e do facto de o contrato estar a aguardar o visto do Tribunal de Contas”, o Governo tem de conseguir “ultrapassar estes problemas e encontrar soluções às suas necessidades”.

A 5 de Junho, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) garantia que tinha cenários alternativos para a eventual impossibilidade de o contrato para os quatro helicópteros de emergência médica entrar em vigor em 1 de Julho, por falta de visto do Tribunal de Contas.

O concurso público internacional para contratação do serviço de helicópteros de emergência médica do INEM foi adjudicado à empresa Gulf Med Aviation Services Limited, com sede em Malta, por cerca de 77,4 milhões de euros, a 26 de Março de 2025, após procedimento conduzido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).